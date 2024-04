Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0216 --Kokain in Kakaosäcken entdeckt - Ermittlungen laufen weiter--

Bremen (ots)

Ort: Bremen - Hamburg Zeit: 19.04.24

Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) der Polizei Bremen und des Zolls hat in Hamburg einen Drogenfund gemacht. Nach Erkenntnissen der GER befand sich Kokain in einem Seecontainer, der aus Ecuador stammte und mit einem Schiff im Februar in Hamburg angekommen war.

Der Container mit Kakaosäcken wurde von einer Zolldienststelle überprüft. Dabei konnte festgestellt werden, dass diese anteilig Kokain enthielten, das nachfolgend sichergestellt wurde.

Die Ermittlungen dauern weiter an. Für Rückfragen steht die Staatsanwaltschaft Bremen zur Verfügung.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell