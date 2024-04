Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0217 --Autoaufbrecher gestellt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Wilhadistraße Zeit: 19.04.2024, 01:40 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei stellten in der Nacht zu Freitag einen 33 Jahre alten Mann. Er ist verdächtig, zuvor ein Auto aufgebrochen zu haben.

Gegen 01:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte in ein Parkhaus in der Wilhadistraße gerufen. Vor Ort trafen sie auf den 33-Jährigen und einen 63-jährigen Sicherheitsmitarbeiter. Dieser gab an, den mutmaßlichen Räuber kurz zuvor in einem Kleintransporter gestellt zu haben. An dem Mercedes war das Fenster der Fahrertür eingeschlagen worden. Anschließend hätte der 33-Jährige versucht, mit einem Rucksack und einem Plastikbeutel zu flüchten. Der Sicherheitsmann hätte sich ihm in den Weg gestellt, daraufhin habe dieser ihm gedroht, ihn mit Pfefferspray zu attackieren. Dann seien rechtzeitig die Polizisten gekommen. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann mit auf die Wache. In dem Plastiksack fanden sie Stehlgut, wie beispielsweise Smartwatches sowie Einbruchswerkzeug. Der Mann soll noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell