POL-HB: Nr.: 0218--Fahndungserfolg der Polizei Bremen nach Überfall auf Uhrmacher

Bremen (ots) - - Ort: Bremen - Hamburg Zeit: 19.04.24 Die gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) der Polizei Bremen und des Zolls hat in Hamburg einen Drogenfund gemacht. Nach Erkenntnissen der GER befand sich Kokain in einem Seecontainer, der aus Ecuador stammte und mit einem Schiff im Februar in Hamburg angekommen war. Der Container mit Kakaosäcken wurde von ...

mehr