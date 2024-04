Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0221--Haftbefehl gegen jungen Straßenräuber--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Breitenweg Zeit: 20.04.24, 05.30 Uhr

Die Polizei stellte am frühen Samstagmorgen einen 16-Jährigen nach einem Goldkettenraub in der Bremer Bahnhofsvorstadt. Gegen den jungen Zuwanderer aus Tunesien wurde am Wochenende Haftbefehl erlassen.

Ein 23-Jähriger war gegen 5.30 Uhr am Breitenweg zu Fuß unterwegs, als sich ein Jugendlicher ihm näherte und es sofort zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Dabei riss der junge Räuber dem Älteren die Goldkette vom Hals. Anschließend zog der Angreifer ein Messer und machte Stichbewegungen in Richtung des 23-Jährigen. Danach flüchtete er in Richtung eines Parkhauses, wo er von alarmierten Einsatzkräften unter einem Auto versteckt gefasst werden konnte. Der 16 Jahre alte Tatverdächtige wurde festgenommen. Die geraubte Kette konnte im Parkhaus sichergestellt werden. Gegen den bereits erheblich mit gleichgelagerten Taten in Erscheinung getreten 16-Jährigen aus Tunesien wurde ein Haftbefehl wegen Wiederholungsgefahr erlassen. Derzeit wird geprüft, ob er für weitere Raubtaten verantwortlich ist.

Präventionstipps der Polizei: Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und achten Sie auf ihre Goldketten und wertvollen Uhren. Weitere Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de.

