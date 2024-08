Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Ottenau - Abbiegeunfall

Gaggenau, Ottenau (ots)

Rund 10.000 Euro Sachschaden und ein nicht mehr fahrfähiges Auto waren das Resultat eines Zusammenstoßes am Dienstagabend an der Kreuzung der Sulzbacher Straße zur Hauptstraße. Ein aus Richtung Gaggenau fahrender 21 Jahre alter Seat-Lenker missachtete hierbei beim Linksabbiegen den Vorrang eines entgegenkommenden Mercedes, was letztlich kurz vor 22 Uhr zur Kollision führte. Beide Fahrer kamen mit dem Schrecken davon; der Seat musst an den Abschlepphaken.

/wo

