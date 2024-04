Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Gasleitung bei Baggerarbeiten getroffen

Deinstedt (ots)

Am heutigen Dienstag den 18.04. kam es kurz nach 10 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz in Deinstedt in der Straße Visoh.

Dort hatte ein Bagger bei Erdarbeiten eine Gasleitung erwischt. Die hinzugerufenen Feuerwehren aus Deinstedt, Parnewinkel, Bremervörde, Bevern und der ELW aus Selsingen sowie die Führungsgruppe des Gefahr- und Umweltzuges konnten das Leck schnell provisorisch abdichten.

Ein hinzugerufener Mitarbeiter des Energieversorgers hat später die Leitung abgeklemmt.

Zur Absicherung der Einsatzkräfte war ebenfalls ein RTW vor Ort.

