Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Brennender Rasenmäher entzündet fast Scheune

Wistedt OT Osenhorst (ots)

Am Sonntagmittag, den 14. April brach nach Mäharbeiten auf einem Landwirtschaftlichen Hof bei Elsdorf an einem Aufsitzrasenmäher aus ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Erste Löschversuche durch Anwohner schlugen fehl. Geistesgegenwärtig wurde der Rasenmäher mit Hilfe eines Radladers aus der Scheune entfernt. Da in der Scheune noch Stroh lag und es an einigen Stellen brannte, wurde die Feuerwehr mit dem Stichwort "Feuer 3 - Brennt Landwirtschaftliches Gebäude groß" alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war die Scheune stark verraucht. Offenes Feuer war innerhalb der Scheune aber nicht mehr festzustellen. Der nun draußen stehende Aufsitzmäher wurde durch einen Trupp mit Wasser und Schaum abgelöscht. In der Scheune wurden Belüftungsmaßnahmen durchgeführt, sowie der Rasenmäher und die Scheune mit einer Wärmebildkamera auf Hitzequellen kontrolliert. Die Einsatzkräfte aus Elsdorf, Zeven, Gyhum, Brüttendorf und Wehldorf, sowie der Gemeindebrandmeister und Kreisbrandmeister konnten die Einsatzstelle zügig wieder verlassen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell