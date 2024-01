Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Mit Auto geflüchtet und im Acker gelandet/41-Jähriger mit über zwei Promille

Nauheim (ots)

Nachdem er eine Polizeistreife erblickte, flüchtete ein 41 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zum Samstag (06.01.), gegen 2.00 Uhr, unvermittelt vor den Ordnungshütern. Hierbei fuhr er in eine Kreuzung ein, auf der es beinahe zu einem Unfall mit einem kreuzenden Fahrzeug kam und verursachte anschließend auf der Landesstraße 3482 fast einen Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr. Schlussendlich kam der Wagenlenker von der Fahrbahn ab und landete in einem Acker. Seine kurze Flucht zu Fuß konnte von den Beamten rasch unterbunden werden. Ein Atemalkoholtest zeigte rund 2,2 Promille an und einen Führerschein konnte der 41-Jährige ebenfalls nicht vorweisen. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein entsprechendes Strafverfahren.

