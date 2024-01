Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Einbruch in Lagerhalle/Diebe entwenden Gerüstteile

Groß-Gerau (ots)

Zwischen dem 22. Dezember und Freitag (05.01.) gelangten unbekannte Täter in eine Lagerhalle in der Hans-Böckler-Straße. Die Täter schlugen ein Fenster ein und konnten dadurch in das Innere der Halle eindringen. Anschließend transportierten sie zahlreiche Gerüstteile nach draußen und verluden diese in ein Fahrzeug. Nach erster Schätzung ist ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Nähere Angaben zu dem Fluchtfahrzeug liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei in Groß-Gerau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der gestohlenen Gerüstteile machen können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06152/1750 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell