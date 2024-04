FW-ROW: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Zeven / Hofkoh

Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Zeven

Am Sonntagabend, den 14. April kam es zwischen Zeven und dem Vorort Hofkoh zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem drei Personen schwer verletzt wurden. Aus ungeklärter Ursache kam ein 19-jähriger Fahrer mit seinem Mercedes-Benz von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Alle drei Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Bei Eintreffen der Feuerwehren aus Zeven und Elsdorf hatten zwei 18- und 19-jährigen Beifahrer das Fahrzeug bereits verlassen und lagen neben dem schräg im Graben stehenden Fahrzeug auf dem Boden. Der 19-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Alle drei Personen wurden durch Rettungswagen, zwei von ihnen in Notarztbegleitung, in Krankenhäuser nach Bremen, Harburg und Rotenburg transportiert. Nach circa einer Stunde konnten die 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr, mit ihren sechs Einsatzfahrzeugen, zurück zu ihren Feuerwehrhäusern fahren und die Unfallstelle an die Polizei übergeben.

