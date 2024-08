Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: A5, Ottersweier - Unfall führt zu Fahrzeugbrand, Vollsperrung

Ottersweier (ots)

Aufgrund eines Unfalls mit dem anschließenden Brand eines Fahrzeugs ist die Autobahn A5 zwischen den Anschlussstellen Bühl und Achern derzeit voll gesperrt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge geriet ein Pkw aufgrund Aquaplaning ins Schleudern und kollidiert mit einem Wohnwagengespann. Im weiteren Verlauf sei der Wohnwagen auseinandergerissen und der ziehende Pkw in Brand geraten. Der brennende Pkw wurde in der Zwischenzeit durch die ebenfalls anwesende Feuerwehr gelöscht. Aufgrund des großen Trümmerfelds dauert die Vollsperrung weiterhin an. Verletzt wurde durch den Unfall wohl niemand.

