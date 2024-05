Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbruch in Garage ++ Seevetal/A7 - Unfall nach Sekundenschlaf

Seevetal/Ramelsloh (ots)

Einbruch in Garage

In der Zeit zwischen dem 05. und 07.05.2024 kam es auf einem Gerwerbegrundstück an der Ohlendorfer Straße zu einem Einbruch in eine Garage. Die Täter brachen das Schloss auf und entwendeten Gartengeräte. Der Gesamtschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Seevetal/A7 - Unfall nach Sekundenschlaf

Ein 33-jähriger Mann hat am Dienstag, 07.05.2024, einen Verkehrsunfall auf der A7, in Höher der Anschlussstelle Fleestedt, verursacht. Aufgrund Sekundenschlafs kam der Mann mit seinem Mercedes Vito nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort geriet der Wagen auf die Seitenschutzplanke und überschlug sich mehrmals. Schließlich blieb das Fahrzeug im Seitenraum liegen. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon, die 47 und 50 Jahre alten Mitfahrer erlitten schwere Verletzungen. Alle drei kamen in umliegende Krankenhäuser.

