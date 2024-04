Polizei Düsseldorf

POL-D: Stadtmitte - Brüderpaar bei Diebestour im Kaufhaus gefasst - Ladendetektiv verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 23. April 2024, 15:35 Uhr

Gestern Nachmittag endete die Diebestour eines Brüderpaares im Düsseldorfer Polizeigewahrsam. Beim Fluchtversuch mit der Tatbeute verletzten sie einen Ladendetektiv leicht. Die Tatverdächtigen stehen im Verdacht für einen weiteren Ladendiebstahl verantwortlich zu sein.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte ein Ladendetektiv eines Kaufhauses an der Königsallee zwei Jugendliche dabei beobachtet, wie diese den Diebstahlschutz an mehreren Parfüms entfernten. Ihre Beute versteckten sie in einer Plastiktüte und passierten damit den Kassenbereich. Dort wurden die 15-Jährigen von Ladendetektiven angesprochen. Plötzlich flüchteten die Brüder in Richtung des Ausganges, konnten jedoch festgehalten werden. In einer daraus resultierenden körperlichen Auseinandersetzung, schlugen und traten die Brüder in Richtung der Ladendetektive und verletzten einen der beiden leicht. Die Jugendlichen konnten nur unter erheblichem Kraftaufwand ins Detektivbüro gebracht werden.

Während der Zeugenbefragung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten äußerte ein Ladendetektiv, dass er die beiden Brüder bereits letzten Samstag in einer anderen Filiale der Kaufhauskette in Oberhausen bei einem Diebstahl beobachtet habe. Dort konnten die Tatverdächtigen jedoch flüchten. Das Diebesgut, zwei Pullover und drei Sonnenbrillen, trugen die 15-Jährigen aktuell bei sich.

Die polizeibekannten Minderjährigen mit marokkanischer Staatsbürgerschaft wurden wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls festgenommen.

