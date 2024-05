POL-WL: Vermisster 21-Jähriger im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Jesteburg (ots) - Am Freitag, 26.04.2024, ist es gegen 20.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Schützenstraße in Jesteburg zu einer versuchten Erpressung zum Nachteil eines 15-jährigen Jugendlichen gekommen. Demnach ist das spätere Opfer an der Bushaltestelle zunächst auf einen namentlich bereits bekannten 19-jährigen Täter getroffen. Im weiteren Verlauf sind ...

mehr