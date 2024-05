Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemeldung der PI Harburg für den Zeitraum von Freitag, 03.05.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 05.05.2024, 13:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Jesteburg - Betrunkener Autofahrer leistete Widerstand

Am Freitagmittag wurde durch aufmerksame Zeugen ein scheinbar alkoholisierter Autofahrer gemeldet, welcher von einer dortigen Tankstelle losgefahren sei. Als die Polizeibeamten den 56-Jährigen an dessen Wohnanschrift antrafen, bestätigte sich der Verdacht der Zeugen. Im weiteren Verlauf verhielt sich die Person äußerst unkooperativ und leistete bei den anschließenden Maßnahmen erheblichen Widerstand. Durch die Widerstandshandlungen wurde eine 23-jährige Polizistin (weiterhin dienstfähig) leicht am Arm verletzt. Letztlich wurde eine Blutprobe durchgeführt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Buchholz - Einbruch in Einfamilienhaus

Am Freitagabend, zwischen 17:00 und 23:15 Uhr, kam es an der Einmündung Am Kattenberge/Hochkamp zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Täter hebelten eine Kellertür auf und drangen in das Wohnhaus ein. Nachdem sämtliche Räumlichkeiten durchwühlt worden waren, verließen die Täter das Objekt mit unbekannten Diebesgut wieder.

Zeugenhinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (Polizei Buchholz Tel.: 04181/2850).

A 7, PP Seevetal - Betrunkener Autofahrer fuhr auf Seitenstreifen

Am Freitagnachmittag meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer, dass ein Autofahrer andere Fahrzeuge auf dem Seitenstreifen der Autobahn überholen würde. Der 38-jährige Autofahrer aus Schleswig-Holstein konnte durch Polizeibeamte auf dem PP Seevetal angehalten werden. Am Kontrollort konnten die Polizeibeamten eine Alkoholisierung von 2,24 Promille feststellen. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

A 1, AD Horster Dreieck -Nach dem Derby betrunken über die Autobahn

Samstagnacht trafen Polizeibeamte auf einer Streifenfahrt auf einen Transporter, welcher auf dem Seitenstreifen der Autobahn geparkt war. Bei der Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrzeugführer sich zum Ausnüchtern schlafen gelegt hatte. Bei der Sachverhaltsaufnahme kam heraus, dass der 30-jährige Hamburger zuvor das Stadtderby bei Freunden in Hamburg geschaut hatte. Des Weiteren ist er nicht mehr im Besitz eines Führerscheins. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Winsen (Luhe) - Berauschte Autofahrerin rammte geparkten Pkw

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei zunächst ein schlichter Parkunfall auf einem Parkplatz in der Straße Löhnfeld gemeldet. Als die Polizeibeamten den Unfall vor Ort aufnehmen wollte, stellte sich heraus, dass die 26-Jährige aus Winsen regelmäßig Cannabis konsumierte. Des Weiteren stand sie unter dem Einfluss von Kokain. Letztlich wurden der Autofahrerin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

