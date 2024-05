Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Ingewahrsamnahme nach sexueller Belästigung ++ Winsen - Einbruch in Handel für Edelmetalle ++ Buchholz - Mülltonne in Brand gesetzt ++ Buchholz - Fahrraddiebstahl erfolgreich verhindern

Buchholz (ots)

Ingewahrsamnahme nach sexueller Belästigung

Am 1. Mai 2024, gegen 19:15 Uhr, wurde die Polizei an die Blaue Brücke am Bahnhofsvorplatz gerufen. Zeugen hatten einen jungen Mann gemeldet, der dort Passantinnen belästigen würde. Vor Ort trafen die Beamtinnen auf einen 22-jährigen Mann, der der Beschreibung entsprach. Mögliche Geschädigte waren nicht vor Ort.

Dem Mann wurde ein Platzverweis für den Bahnhof erteilt. Diesen ignorierte er jedoch und entblößte stattdessen sein Geschlechtsteil vor den beiden Beamtinnen. Diese nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam und leiteten ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

Mögliche Geschädigte, die ebenfalls von dem Mann belästigt wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04181 2850 bei der Polizei in Buchholz zu melden.

Winsen - Einbruch in Handel für Edelmetalle

Ein Geschäft für den Handel mit Edelmetallen in der Marktstraße ist am Mittwochmorgen, 1.5.2024, von Dieben heimgesucht worden. Gegen kurz nach 4 Uhr warfen die Täter einen Schachtdeckel in die Fensterscheibe und gelangten durch das Loch in die Verkaufsräume. Ob die Täter Beute machten, ist noch unbekannt.

Die Polizei sucht Zeugen, denen zu fraglichen Zeit verdächtige Personen in der Innenstadt aufgefallen sind. Zudem werden Videoaufnahmen ausgewertet. Hinweise bitte an die Tel.-Nr. 04171 7960.

Buchholz - Mülltonne in Brand gesetzt

In der Straße Heidekamp kam es am Abend des 1. Mai 2024 zu einem Einsatz für Feuerwehr und Polizei. Gegen 23 Uhr wurde ein brennender Müllcontainer vor einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Polizeibeamte, die zuerst eintrafen, begannen damit, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken. Die Feuerwehr löschte den Container schließlich ab. Der Sachschaden wird auf rund 500 EUR geschätzt.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Buchholz - Fahrraddiebstahl erfolgreich verhindern - Polizei berät am verkaufsoffenen Sonntag

Die Zahl der Fahrraddiebstähle ist in den letzten Jahren stetig zunehmend. Nicht zuletzt, weil mehr und mehr hochpreisige Pedelecs auf dem Markt sind. Im Jahr 2023 registrierte die Polizei 836 Diebstähle. Der hierbei verursachte Sachschaden erreicht fast eine Million Euro.

Wie man sein Fahrrad besser sichern kann, um es den Täter möglichst schwer zu machen, erklärt die Polizei im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags in Buchholz am 5. Mai 2024. In der Zeit von 12 bis 17 Uhr sind die Kolleginnen und Kollegen des Präventionsteams dazu mit einem Infostand in der Buchholz Galerie, Ebene E2, zu finden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell