Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Betrunken Unfall verursacht

Stelle (ots)

Eine Spur der Verwüstung hinterließ eine 32jährige Frau aus Stelle am Sonntagabend, gegen 23:45 Uhr, im Graseweg in Stelle. Die Frau fuhr zunächst mit ihrem BMW gegen einen geparkten Peugeot. Anschließend setzte sie ihre Fahrt fort, kam jedoch wenige Meter weiter erneut nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen geparkten Toyota. Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Die Frau konnte am Unfallort angetroffen werden. Die eingesetzten Beamten stellten schnell fest, dass die Frau stark unter Alkoholeinfluss stand. Insgesamt ist durch den Unfall ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro entstanden. Ihren Führerschein musste die Frau abgeben.

