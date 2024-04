Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Zukunftstag bei der Polizeiinspektion Harburg

Winsen (Luhe) (ots)

Endlich war es wieder soweit, der sogenannte Girls,- und Boys-Day, oder auch Zukunftstag, fand am heutigen Tage statt. Und bei der Polizeiinspektion Harburg gleich an zwei Standorten. Zum einen bekamen rund 40 Schüler und Schülerinnen in Bucholz i.d.N. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59458/5765869) Einblicke in die polizeiliche Arbeit wie zum Beispiel Spurensicherung und erkennungsdienstliche Behandlungen gezeigt. Am Standort Winsen (Luhe) ging es dafür draußen in die praktische Arbeit. Dort waren ebenfalls 40 Kinder aus dem Landkreis zu Gast, um sich über die Arbeit der Polizei zu informieren. Zu Beginn gab es für die interessierten Kinder eine Vorführung der Hundestaffel. Die Trainer klärten über die Arbeit mit den Hunden auf, und in welchen Bereichen diese eingesetzt werden. Kleine "Einsatzlagen" wurden vorgeführt, und sorgten für Begeisterung. Anschließend standen die Hundeführer den Schülern und Schülerinnen Rede und Antwort. Danach wurde den kleinen Gästen an vier Standorten die Polizeiarbeit vorgestellt. Die Verfügungseinheit der Inspektion klärte über ihren Einsatz auf, an einem anderen Infostand durfte eine Schutzausstattung anprobiert werden und im Haus des Ermittlungsdienstes mussten Fingerspuren gesichert werden. Beim Stand der Autobahnpolizei musste die Schüler und Schülerinnen dann selbst Hand anlegen. Zunächst hatten die Kollegen über ihren spezialisierten Aufgabenbereich aufgeklärt und dass man viel mit großen und schweren Fahrzeugen zu tun hat. Und so einer stand dann auch parat. Ein "40 Tonner" mit besonderer Ladung, die gesichert werden musste. Also, Handschuhe an, und los ging es. Alle durften mal die Spanngurte anziehen und die Ladung korrekt sichern. Die Kollegen und auch der Fahrzeugführer des Lkw, der mit seinem Sohn den Tag unterstützte, klärten die kleinen Gästen auf und beantworteten die vielen Fragen. Die Schüler und Schülerinnen zeigen großes Interesse an dem Beruf des Polizeibeamten. Die Kollegen und Kolleginnen nahmen sich die Zeit und beantworteten alle Fragen. Insgesamt war es trotz kurzem Hagelschauer ein sehr gelungener Tag für Groß und Klein.

Sollten Fragen zum Thema Ausbildung/Studium bei der Polizei sein, einfach eine E-Mail an auf@pi-harburg.polizei.niedersachsen.de.

