POL-WL: Volles Haus bei der Polizei - Zukunftstag erneut ausgebucht

Seevetal/Fleestedt (ots) - Tageswohnungseinbruch Am Dienstag, 23.04.2024, kam es in der Winsener Landstraße zu einem Tageswohnungseinbruch. In der Zeit zwischen 16 und 21 Uhr hebelten die Täter das Küchenfenster eines Reihenhauses auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob sie hierbei Beute machten, ist noch ...

mehr