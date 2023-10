Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Polizeidirektion Lübeck

Schwere Sturmflut an Ostsee: hier Lübecker Bucht und Hansestadt Lübeck

Lübeck (ots)

Seit gestern Abend (19.10.) steigen die Pegelstände an der Lübecker Bucht sowie in Lübeck und Travemünde stetig an. Am Freitagmorgen, um 09:30 Uhr, konnten Wasserstände von 9,43 Meter gemessen werden. Mit zunehmendem Wind tritt nicht nur das Wasser über die Ufer. Auch ungesicherte Gegenstände sowie umstürzende Bäume blockieren teilweise die Fahrbahnen in Lübeck und im Kreis Ostholstein.

Die Polizei und Feuerwehr sind verstärkt präsent, veranlassen aktuell das Abschleppen von noch immer im Gefahrenbereich geparkten Fahrzeugen und sperren Straßen und Wege.

In diesem Zusammenhang ruft die Polizei erneut dazu auf, vom Hochwasser gefährdete Gebiete zu meiden, in Wassernähe geparkte PKW umgehend zu entfernen sowie Sportboote lageangepasst zu sichern.

Weitere Informationen über die aktuelle Seewetterlage und die zu erwartenden Pegelstände stellt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie auf seiner Homepage zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell