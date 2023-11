Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Hinweise zur kommenden Wintersaison: Polizei und Ordnungsbehörden informieren

Adenau (ots)

Der erste Schnee ist gefallen und so ist in der Winterzeit wieder mit zahlreichen Besuchern in unserer Region, insbesondere in den Wintersportgebieten rund um die Hohe Acht, die Nürburg und in Arft zu rechnen. Für einen reibungslosen und sicheren Ablauf hier einige Hinweise:

- Parken Sie Fahrzeuge nur auf öffentlichen Parkplätzen. Beparken Sie keine Verkehrswege, Wiesen- oder Waldflächen! - Zum Freihalten von Rettungswegen und zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses müssen die Straßen sicher befahr bleiben. Hierzu wurden zusätzliche Halteverbote an der "Hohen Acht" und im Wintersportgebiet Arft eingerichtet. Ein gefahrloses befahren der Straßen ist besonders für Rettungsfahrzeuge wichtig, um eine schnelle Hilfe zu gewährleisten. - Fahren Sie stets vorsichtig und mit genügendem Sicherheitsabstand, sowie mit angepasster Geschwindigkeit. Beachten Sie bitte die Geschwindigkeitsbeschränkungen! - Rechnen Sie mit Fußgängern auf der Fahrbahn! - Achten Sie bitte auf die Natur, lassen Sie keine Abfälle im Wald und Flur zurück! - Befahren Sie keine verbotenen Wege!

Polizei und Ordnungsamt werden für einen reibungslosen Verkehrsfluss, für vorschriftsmäßiges Parken von Fahrzeugen und für die Einhaltung der Regeln präsent sein. Verstöße werden konsequent geahndet. Verkehrsbehindernde parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt! Wir hoffen auf Rücksicht aller Verkehrsteilnehmer und Besucher, damit alle gefahrlos und die Region sauber durch die schöne Winterzeit kommen.

