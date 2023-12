Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Warenkreditbetrug mit hohem Warenwert

Unkel/ Linz (ots)

Eine 28-jährige Beschuldigte aus NRW wurde am Samstagmittag auf frischer Tat in einem Paketshop in Unkel angetroffen, wo sie mittels einer gefälschten Vollmacht in betrügerischer Absicht Warenlieferungen im Wert von mehreren tausend Euro entgegennehmen wollte.

Die Ware war an eine real existierende Person aus Unkel adressiert. Die Personalien hat die Täterin zuvor aus einem öffentlichen Telefonbuch generiert und im Anschluss Ware auf dessen Namen bestellt.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte ermittelt werden, dass die Beschuldigte in den vergangen Tagen mit dem vorgenannten Modus Operandi Ware im Wert von mindestens 10.000 Euro erworben hat, ohne diese zu bezahlen. Bei der Ware handelt es sich hauptsächlich um Schmuck, Hygieneartikel und Kleidung. Inwiefern die Beschuldigte die Ware im weiteren Verlauf veräußert, ist bisher noch nicht abschließend geklärt. Aktuell erfolgen diesbezüglich Wohnungsdurchsuchungen im Bereich Bonn und Coesfeld.

