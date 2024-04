Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Führerschein nach Straßenverkehrsgefährdung sichergestellt

Seevetal/Meckelfeld (ots)

Eine 76-jährige Frau hat am Donnerstag, 25.4.2024, gegen 11:55 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Glüsinger Straße verursacht. Als sie mit ihrem VW von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einfahren wollte, beschleunigte sie den Wagen so stark, dass sie den Schaltkasten der Ampelanlage überfuhr und zerstörte, einen BMW einer 45-jährigen Frau beschädigte und erst an einer Werbetafel im Seitenraum zum Stehen kam. Nach ersten Angaben befand sich eine Person zu Fuß bei der Ampel und ist nur durch Glück nicht von dem Wagen getroffen worden. Die Unfallverursacherin sowie die Insassin des BMW blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten körperliche Auffälligkeiten bei der 76-jährigen fest. Diese werden der Führerscheinstelle zur Prüfung mitgeteilt. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Der mutmaßlich gefährdete Fußgänger wird gebeten, sich als Zeuge bei der Polizei Seevetal zu melden. Die Telefonnummer lautet 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell