Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einschleichdieb erbeutete Schmuck ++ Buchholz - Bargeld gestohlen ++ Brackel/A7 - Auf Feld stehen geblieben

Tostedt/Todtglüsingen (ots)

Einschleichdieb erbeutete Schmuck

Ein unbekannter Mann hat sich am Montag, 29.4.2024, gegen 11:50 Uhr, durch eine angelehnte Terrassentür in ein Haus am Heidweg geschlichen, während die Bewohner im Garten arbeiteten. Als er das Haus gerade wieder verlassen hatte, bemerkte ihn eine Bewohnerin. Dieser gegenüber gab er an, ein Hotel zu suchen. Anschließend stieg er in einen weißen PKW und fuhr davon. Als die Frau im Haus nachschaute, stellte sie fest, dass ihr drei Goldringe gestohlen worden waren.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Circa 170-175 cm groß, schlanke Statur, circa 30 Jahre alt. Er hatte dunkle, kurze, gewellte Haare und einen dunklen Hauttyp. Er war mit einem weißen Sweatshirt und einer hellen Jogginghose bekleidet. Hinweise bitte an die Polizei Tostedt, Tel. 04182 404270.

Buchholz - Bargeld gestohlen

In der Brauerstraße kam es in der Nacht zu Montag, 29.4.2024, zu einem Einbruch in die Kindertagesstätte. In der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 7:30 Uhr kletterten die Diebe über die Außentreppe zum ersten Obergeschoss des Hauses und brachen dort ein Fenster auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume und erbeuteten etwas Bargeld. Sie konnten unbemerkt entkommen.

Brackel/A7 - Auf Feld stehen geblieben

Glück im Unglück hatte ein 62-jähriger LKW-Fahrer, der am Montag, 29.4.2024, auf der A7 in Fahrtrichtung Hamburg unterwegs war. Gegen 14:50 Uhr kam der Mann mit seinem Sattelzug aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er einen Wildschutzzaun und blieb anschließend auf einem Feld stehen. Der Mann blieb unverletzt. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nicht beteiligt. Am LKW und am Zaun entstand ein Sachschaden von rund 11.000 EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell