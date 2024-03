Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Ersatzhaft wegen Körperverletzung

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten gestern Abend einen 23- jährigen Deutschen in Pomellen. Er war Mitreisender in einem Reisebus. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die STA Berlin wegen Körperverletzung. Der Mann hatte eine Geldstrafe i. H. v. 1320,00 EUR, einer Reststrafe i. H. v. 10,00 EUR und Verfahrenskosten i. H. v. 724,00 EUR zu zahlen. Ersatzweise waren 88 Tage Haft zu vollstrecken. Des Weiteren besteht gegen ihn eine Ausschreibung zur Durchsetzung eines Fahrverbots wegen Entziehung der Fahrerlaubnis/Fahrverbot. Der Mann konnte die geforderten Geldsummen nicht aufbringen und wurde in die JVA Neustrelitz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell