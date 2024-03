Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei stellt Migranten am Bahnhof Heringsdorf fest

Heringsdorf/ Pasewalk (ots)

Gestern Morgen beobachtete ein Ahlbecker Bundespolizist auf dem Weg zum Dienst eine Personengruppe, die sich am Bahnhof Heringsdorf aufhielt. Er entschloss sich zur Kontrolle. Bei den Personen handelte es sich um einen 16- jährigen Somalier und drei Syrer (46, 29 und 18 Jahre alt). Alle waren kurz zuvor unerlaubt in Deutschland eingereist.

Der Somalier war ausweislos, zwei Syrer zeigten Fotos der Lichtbildseite ihres Passes auf dem Handy vor und ein Syrer konnte sich mit einem syrischen Reisepass ausweisen. Keine der Personen hatte aufenthaltslegitimierende Dokumente. In den anschließenden Vernehmungen gaben die Männer an, dass sie über die Schleusungsroute von Belarus über Polen nach Deutschland gekommen sind. Alle äußerten ein Schutzersuchen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde Somalier an das Jugendamt Vorpommern-Greifswald übergeben. Die Syrer wurden mit Anlaufbescheinigungen für die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes MV ausgestattet und dahin weitergeleitet.

