POL-LIP: Lage. Durstige Einbrecher dringen in Imbiss ein.

Lippe (ots) - Zwischen Donnerstagmorgen und Freitagmorgen (15./16.08.2024) brachen bislang Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Bertastraße ein. Über die Hauseingangstür verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Haus. Anschließend gingen sie Türen zu den einzelnen Wohnungen an. In einem Fall gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Zeugenhinweise ...

