Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Drei Personen bei Auffahrunfall verletzt (11.08.2024)

Engen, A81 (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen sind am Sonntagmittag drei Personen verletzt worden. Eine 25-Jährige fuhr mit einem Opel auf der linken Spur hinter einem Bentley eines 43-Jährigen. Als dieser verkehrsbedingt bremste prallte der Opel in das Heck des vorausfahrenden Wagens. Dabei erlitten die im Bentley mitfahrende 41-jährige Beifahrerin und zwei Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell