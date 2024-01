Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Frau bei Unfall leichtverletzt

Pößneck (ots)

Am Dienstagmorgen wurde eine Fahrerin durch einen Unfall in Pößneck leichtverletzt. Die 59-Jährige startete ihr Fahrzeug im Bereich der Rosa-Luxemburg-Straße. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers rollte der PKW dann für mehrere Meter einen steilen Hang herunter und kam schließlich an einer Wäschespinne zum Stehen. Die Fahrerin wurde dadurch leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. An dem PKW sowie der Wäschespinne entstand jeweils Sachschaden.

