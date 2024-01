Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Bedrohung und Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht

Heubisch/ Mupperg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einer Bedrohungshandlung sowie Nötigung im Straßenverkehr durch einen bislang Unbekannten im Bereich Mupperg. Eine 28-Jährige fuhr mit einem weiteren Insassen in ihrem PKW am Samstagabend kurz nach 19:00 Uhr die Ortsverbindungsstraße Heubisch in Richtung Mupperg entlang. Zu dem Zeitpunkt bemerkten sie einen zügig herannahenden Kleinbus, der zunächst dicht auffuhr, anschließend überholte und den PKW der beiden nunmehr Geschädigten ausbremste. Nach der Ortslage Mupperg wurde durch den bislang unbekannten Fahrer des Kleinbusses die Fahrbahn mittig blockiert, ein Mann stieg aus und gestikulierte mit einem Vorschlaghammer in Richtung der Geschädigten. Weiterhin schlug dieser Mann mit eben diesem Hammer mehrfach auf die Straße. Die Geschädigten wendeten ihr Fahrzeug, flüchteten und riefen den Polizeinotruf an. Mutmaßlich handelte es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen ungarischen Kleinbus mit mehreren Insassen. Zeugen, die Angaben zu dem gesuchten Kleinbus/ dem Fahrer machen können, wenden sich mit sachdienlichen Hinweisen (Vorgangsnummer 0024347) an die Sonneberger Polizei.

