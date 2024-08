Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Max-Stromeyer-Straße - zwei Personen verletzt (11.08.2024)

Konstanz (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagmittag auf der Max-Stromeyer-Straße ereignet hat. Ein 54-Jähriger fuhr mit einem Audi A6 aus der Einfahrt eines Sportvereins auf die Straße und übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Renault Clio eines 37-Jährigen. Durch den Aufprall abgewiesen, kollidierte der Clio anschließend mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger eines Lastwagens. Sowohl der 37-Jährige als auch seine 31 Jahre alte Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht. Ein Rettungswagen brachte den Clio-Fahrer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell