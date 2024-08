Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hohenfels, Liggersdorf, Lkr. Konstanz) Mähdrescher gerät in Brand (11.08.2024)

Hohenfels, Liggersdorf (ots)

Am Sonntagnachmittag ist auf einem Feld an der Rother Straße ein Mähdrescher in Brand geraten. Beim Eintreffen der Polizei löschten die mit vier Fahrzeugen und 25 Helfern ausgerückten Wehren aus Stockach und Hohenfels das bereits in Vollbrand stehende landwirtschaftliche Gerät, das vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer fing.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell