POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Vermutlich unter Drogeneinfluss am Steuer

Ein 25-jähriger Autofahrer wurde am Freitagnachmittag in Buchen durch die Polizei kontrolliert. Gegen 16.15 Uhr hielten die Beamten den Mann in der Hettinger Straße an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Polizisten Anzeichen auf eine aktuelle Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest. Der 25-Jährige gab zudem an, am Vortag Marihuana konsumiert zu haben. Da der Mann einen Urintest verweigerte, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Das Ergebnis wird in Kürze zeigen, ob der 25-Jährige ein Fahrverbot erhält.

Ravenstein: Autoschlüssel entwendet - Zeugen gesucht

Nachdem ein bislang Unbekannter am Donnerstagnachmittag in Ravenstein-Merchingen einen Fahrzeugschlüssel entwendete, sucht die Polizei Zeugen. Eine 53-Jährige parkte um kurz nach 17 Uhr ihren Mercedes auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers im Birnbaumweg. Vermutlich beim Hineinlaufen in den Markt verlor sie ihren Fahrzeugschlüssel. Als sie ca. 10 Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie den Verlust fest und suchte zunächst rund um ihr Auto. Hierbei wurde der Mercedes mittels Fernbedienung entriegelt. Der Finder des Schlüssels gab sich im Anschluss allerdings nicht zu erkennen und gab diesen bislang auch nicht im Markt ab. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem unehrlichen Finder oder der Finderin machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Hardheim: Sachbeschädigung an Polizeiposten - Zeugen gesucht

Nachdem am Wochenende durch Unbekannte die Klingel am Polizeiposten Hardheim stark beschädigt wurde, werden Zeugen gesucht. Der Täter oder die Täterin drückte wohl dermaßen stark gegen den Klingelkasten, oder schlug dagegen, dass dieser nach Innen aus der Halterung brach. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen die Hinweise zum Verursacher oder der Verursacherin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 006283 50540 beim Polizeiposten Hardheim zu melden.

