POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Gemmingen: Einbruch in Freibad - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in das Freibad in Gemmingen. Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen gewaltsam in die Räumlichkeiten des Freibads ein. Die Einbrecher verschafften sich Zugang zum Kassenbereich und öffneten einen darin befindlichen Tresor mit einem Werkzeug. Zum entstandene Schaden sowie dem Umfang der entwendeten Gegenstände können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Informationen liefern können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Ellhofen: Baucontainer aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden mehrere Baucontainer auf einer Großbaustelle in der Abtsäckerstraße in Ellhofen aufgebrochen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Nach bisherigen Ermittlungen haben bislang unbekannte Täter die Container mit Werkzeugen gewaltsam geöffnet. Aus den Containern wurden vermutlich Akkus und diverses elektronisches Werkzeug gestohlen. Die genaue Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Polizei Weinsberg bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

Heilbronn: Unfall mit Linienbus verläuft glimpflich

Zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Skoda kam es am Freitagmittag, gegen 12:54 Uhr, auf der Heilbronner Allee. Der 35-jährige Farher des Skodas wollte nach ersten Ermittlungsergebnissen von der Allee nach rechts in Richtung der Tiefgaragen beim Shoppinghaus abbiegen. Hierbei übersah der Mann mutmaßlich den paralell auf der Busspur fahrenden Linienbus, dessen Fahrer trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Hierbei wurde der 20-jährige Beifahrer im Skoda leicht verletzt. Bislang sind keine verletzten Fahrgäste aus dem Linienbus bekannt. Über die Dauer der Unfallaufnahme musste der Stadtbahnverkehr kurzfristig eingestellt werden. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro.

