Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall zwischen Radfahrern

Augsburg (ots)

Neusäß - Am Mittwoch (12.06.2024) kam es in der Augsburger Straße zu einem Zusammenstoß zweier Radfahrer in der Augsburger Straße.

Gegen 17.00 Uhr kamen sich ein 29-jähriger und ein 54-jähriger Fahrradfahrer frontal auf der Augsburger Straße entgegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß. Anschließend entstand offenbar ein Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei wurden die Radfahrer leicht verletzt. Der 29-Jährige entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle. Der 54-Jährige verständigte die Polizei zur Unfallaufnahme. Die Polizei konnte die Identität der beiden Radfahrer zweifelsfrei feststellen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell