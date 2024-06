POL Schwaben Nord: Diebstahl und Beleidigung

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (12.06.2024) touchierte ein noch unbekannter Autofahrer in der Neuhoferstraße ein geparktes Auto. Gegen etwa 22.00 Uhr beobachteten zwei Zeugen einen silbernen Mercedes in der Neuhoferstraße beim Rangieren. Das Auto stieß offenbar mit seinem Heck gegen ein geparktes Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Zeugen ...

