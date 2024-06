POL Schwaben Nord: Eingeschlagene Heckscheibe

Augsburg (ots) - Hammerschmiede - Am gestrigen Mittwoch (12.06.2024) entwendete ein 34-jähriger Mann mehrere Gegenstände in einem Supermarkt in der Neuburger Straße. Der 34-Jährige entwendete die Waren und passierte den Kassenbereich, ohne sie zu bezahlen. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 34-Jährigen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Pressestelle Telefon: 0821 ...

