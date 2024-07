Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach: Einbruch in Kellerabteil - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Dienstag- und Donnerstagmorgen sind bislang unbekannte Täter in ein Kellerabteil in der Böhmerwaldstraße in Mosbach eingebrochen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Der oder die Täter drangen in das Kellerabteil eines Mehrparteienhauses ein und entwendeten mehrere Werkzeuge. Der Wert der gestohlenen Gegenstände wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei Mosbach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

