POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.07.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 66-Jähriger musste am Donnerstagabend in Öhringen-Weinsbach seinen Führerschein abgeben, nachdem er alkoholisiert einen Unfall verursachte. Der Mann war mit seinem Mercedes gegen 22.30 auf der Hauptstraße in Weinsbach unterwegs und geriet dabei in einer Kurve auf die Gegenfahrspur. Hier kollidierte der Benz mit dem entgegenkommenden Renault eines 53-Jährigen. Der Renault-Lenker erlitt bei dem Unfall Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weil der Mercedes-Fahrer bei der Unfallaufnahme nach Alkohol roch, wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt. Diese zeigte einen Wert von über 1,4 Promille an. Der Mann musste nun ebenfalls ins Krankenhaus um eine Blutprobe abzugeben. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden. Der daran entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ingelfingen: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Drei Personen wurden am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall bei Ingelfingen verletzt. Ein 82-Jähriger fuhr gegen kurz nach 15 Uhr in seinem Hyundai auf der Landesstraße 1045 von Criesbach in Richtung Ingelfingen. Auf Höhe des Sportplatzes wollte der Senior nach links in die Criesbacher Straße einbiegen, übersah dabei aber wohl eine Kolonne mit mehreren Fahrzeugen im Gegenverkehr. Der Fahrer des Hyundais startete den Abbiegevorgang und wurde daraufhin seitlich vom BMW eines 32-Jährigen erfasst. Der Wagen des Seniors wurde abgewiesen und gegen die Fahrzeugfront des an der Einmündung der Criesbacher Straße wartenden Audi eines 22-Jährigen geschleudert. Der 82-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Fahrer der anderen beteiligten Fahrzeuge erlitten leichte Verletzungen. An allen Autos entstanden wohl Totalschäden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann allerdings noch nicht beziffert werden.

