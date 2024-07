Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.07.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Öhringen: Radfahrerin bei Unfall verletzt - Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Leichte Verletzungen zog sich eine Fahrradfahrerin bei einem Unfall am Mittwochabend in Öhringen zu. Gegen 20.50 Uhr war die 63-Jährige mit ihrem Zweirad im Verrenberger Ring unterwegs, als sie zunächst von einem PKW überholt wurde. Der Fahrer des Autos wollte den Kreisverkehr in Richtung Landesstraße 1036 verlassen und übersah hierbei, dass die 63-Jährige weiter in Richtung der Ausfahrt nach Verrenberg befuhr. Das Fahrzeug streifte die Radfahrerin, weshalb die Frau stürzte und sich hierbei verletzte. Der Fahrer des grau/braunen Kleinwagens verließ die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, in Richtung L 1036. Kurze Zeit später kehrte er zurück, fuhr langsam an der Unfallstelle vorbei und verließ diese erneut. Zeugen konnten Teile des Kennzeichens ablesen und angeben, dass es sich um eine Heilbronner Zulassung handelte. Auch die Zahlen sind bekannt. Wer kann Angaben zum Unfallhergang oder dem Kleinwagen, welcher hinten rechts beschädigt sein müsste, machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Polizeirevier Öhringen.

Waldenburg: Über 300 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs

Beamte des Verkehrsdienstes Weinsberg führten am Mittwochnachmittag Geschwindigkeitskontrollen an der Autobahn 6 durch. Zwischen 13 Uhr und 18.10 Uhr wurden zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Neuenstein insgesamt 4887 Fahrzeuge gemessen. 313 von ihnen waren zu schnell unterwegs. Für drei der Autofahrer wird ihr Fahrverhalten führerscheinrechtliche Konsequenzen haben. Der Tagesschnellste wurde bei erlaubten 120 km/h mit 172 km/h gemessen.

