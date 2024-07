Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Welche Ampel zeigte Grün? - Zeugen gesucht

Nach einem Unfall am Dienstagnachmittag in Heilbronn sucht die Polizei Zeugen. Gegen 16.10 Uhr war ein 48-Jähriger mit seinem VW Tiguan auf der Saarlandstraße aus Frankenbach kommend in Richtung Saarlandkreisel unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 55-Jähriger mit seinem Audi Q5 die Saarlandstraße in entgegengesetzter Richtung und wollte an der Kreuzung nach links in die Neckargartacher Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge miteinander. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeugführer gaben gegenüber der Polizei an, dass die jeweilige Ampel Grünlicht gezeigt habe. Zur Klärung der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt sucht die Polizei nun Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen und der Ampelschaltung machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Böckingen.

Heilbronn: Stark alkoholisiert und unter Drogen Passanten beschimpft

Im Rahmen der Konzeption "Sicheres Heilbronn" eingesetzten Beamten fiel am Dienstagnachmittag am Marktplatz in Heilbronn ein aggressiver Passant auf. Der 44-Jährige pöbelte gegen 13 Uhr äußerst aggressiv und provokant mehrere Gäste in umliegenden Cafés an. Als er von den Einsatzkräften vor Ort angesprochen wurde, stellte er sich ihnen mit erhobenen und geballten Fäusten gegenüber und kickte eine Flasche in Richtung einer Glasscheibe. Daher wurde der Mann mittels einfacher körperlicher Gewalt unter Kontrolle gebracht und in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass der 44-Jährige über 2,8 Promille sowie Betäubungsmittel im Blut hatte. Da eine Fremdgefährdung durch den Mann nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Beilstein: Vier Verletzte bei Unfall

Vier Verletzte und Sachschaden in noch unbekannter Höhe sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend in Beilstein. Gegen 17.30 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem BMW auf der Löwensteiner Straße unterwegs, als sie aus bisher ungeklärten Gründen mit ihrem Fahrzeug nach links in den Gegenverkehr geriet. Hier kollidierte der BMW mit dem entgegenkommenden Nissan einer 54-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die beiden minderjährigen Mitfahrer im BMW zogen sich leichte Verletzungen zu, mussten allerdings nicht in einer Klinik behandelt werden.

