POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Pfaffenhofen: Zwei Verletzte nach Unfall

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend bei Pfaffenhofen. Gegen 22.30 Uhr befuhr ein 84-Jähriger mit seinem Renault die Landesstraße 1103 von Pfaffenhofen kommend in Richtung Weiler. In einer Rechtskurve, wenige Meter vor dem Ortsschild, geriet er mit seinem Fahrzeug, vermutlich aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse, in den Gegenverkehr. Hier kollidierte der Renault mit dem entgegenkommenden Opel einer 49-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der Opel ins Schleudern und kam circa 20 Meter weiter zum Stehen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Ihre Pkw mussten abgeschleppt werden.

Wüstenrot: Zeugen nach Einbruch gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht von Montag auf Dienstag unberechtigt Zutritt zu einem Büro in Wüstenrot. Der Täter öffnete gegen Mitternacht gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Lerchenstraße und gelangte so ins Innere. Hier wurden im Anschluss Schränke und Schubladen durchsucht und Bargeld im dreistelligen Eurobereich entwendet. Der verursachte Schaden wird auf circa 300 Euro geschätzt. Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

