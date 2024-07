Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 16.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Polizei stoppt 18-Jährigen unter Drogeneinfluss

Am Montagabend hat die Polizei in Buchen einen 18-jährigen Autofahrer gestoppt, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. Gegen 17 Uhr wurde der junge Mann auf der Götzinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten dabei deutliche Anzeichen einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Der 18-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten undmit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Mosbach: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht

In den frühen Morgenstunden des Dienstags verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Mosbach. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Der Einbruch ereignete sich zwischen 1.30 und 1.50 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Lymington Straße. Die Bewohnerin der Wohnung wurde durch Geräusche geweckt und so auf den Einbrecher aufmerksam. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht in unbekannte Richtung. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, normale Statur, dunkel gekleidet. Die Polizei Mosbach bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Mosbach/Zwingenberg: Zahlreiche Einsätze wegen Unwetter

Mehrere überflutete Straßen und umgestürzte Bäume waren die Folgen des Unwetters in und rund um Mosbach. Im Zeitraum zwischen 21 Uhr und 0 Uhr kam es deshalb zu zahlreichen Einsätzen von Polizei, Feuerwehr und weiteren Rettungskräften. In der Mosbacher Jean-de-la-Fontaine-Straße stürzte ein Baum auf zwei geparkte Pkw. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. In der Straße "Am Bauernbrunnen" wurde ein Fahrzeug aufgrund der Wassermassen auf ein anderes Fahrzeug geschoben. Die Höhe des hier entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. In Zwingenberg wurden mehrere Personen von einem Jugendzeltplatz zunächst in eine dortige Hauptunterkunft evakuiert. Die knapp 100 Kinder und Jugendlichen und 20 Betreuer wurden im Anschluss nach Mosbach in das Trainings Center Retten und Helfen verbracht. Verletzt wurde niemand.

