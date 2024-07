Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht Am Samstagmittag wurde in Mudau ein geparkter Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne die Polizei zu informieren oder auf den Halter des beschädigten Fahrzeugs zu warten. Der Mercedes-Benz des Geschädigten war in der Zeit zwischen 12.15 Uhr und 12.25 Uhr vor einem Lebensmittelmarkt in der Bahnhofstraße abgestellt. Das Spurenbild am Fahrzeug spricht dafür, dass die Schäden durch einen Einkaufswagen verursacht wurden. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 bei der Polizei Buchen zu melden.

Elztal: Unter Drogeneinfluss am Steuer

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stoppte die Polizei in Elztal einen 25-Jährigen, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilnahm. Gegen 1.30 Uhr wurde der Mann in der Schefflenzer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten deutliche Anzeichen auf einen zurückliegenden Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Der 25-Jährige musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Er muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Billligheim: Fahrerin eines dunklen VW Passat nach Unfallflucht gesucht Am frühen Sonntagabend beschädigte eine bislang unbekannte Fahrerin eines VW Passat in Billigheim einen geparkten Pkw und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacherin nachzukommen. Die Frau konnte von einer Zeugin dabei beobachtet werden, wie sie gegen 17.20 Uhr in der Schefflenztalstraße, auf Höhe einer Gaststätte, rückwärts fuhr und dabei gegen ein parkendes Fahrzeug stieß. An dem Passat waren Kennzeichen mit Ludwigsburger Kennung angebracht. Die Fahrerin wird als groß und schlank beschrieben und trug außerdem einen Hut. Im Anschluss an den Unfall setzte sie ihre Fahrt in Richtung Sulzbacher Straße fort und bog vermutlich in Richtung Allfeld ab. Hinweise nimmt die Polizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Mosbach: 20-Jähriger außer Rand und Band Bereits am vergangenen Montag, den 8. Juli 2024, musste ein 20-jähriger Mann von der Polizei in Gewahrsam genommen werden, nachdem er in Mosbach zunächst einen Mann schlug und dann die Fensterscheibe eines Lokals einwarf. Gegen 18.50 Uhr verfolgte der Mann zunächst einen 24-Jährigen vom Bereich des Käfertörles bis zu einem Eiscafé in der Innenstadt. Dabei beleidigte er den Mann und versuchte mehrfach, auf ihn einzuschlagen. Der 24-Jährige suchte daraufhin Schutz in einer Gaststätte in der Hauptstraße. Der 20-Jährige folgte ihm, warf mit Stühlen nach ihm und beschädigte dabei auch eine Schaufensterscheibe. Die alarmierten Polizeibeamten mussten den Randalierer schließlich in Gewahrsam nehmen. Auf den jungen Mann kommen nun mehrere Anzeigen zu.

