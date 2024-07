Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Eppingen: Wohnhausbrand Die Rettungsleitstelle Heilbronn verständigte das Führungs- und Lagezentrum des Polizeiprä-sdium Heilbronn gegen 19.50 Uhr über einen Einsatz von Rettungsdienst und Feuerwehr bei einem Gebäudebrand in der Ringstraße. Nach den ersten Feststellungen vor Ort gerieten in einem dortigen Wohnhaus ölhaltige Speisen auf dem Herd in Brand. Die Hausbewohner versuchten noch die Flammen zu ersticken, was jedoch nicht gelang. Stattdessen begann die gesamte Kücheneinrichtung zu brennen. Der Brand entwickelte sich sehr schnell zu einem Vollbrand des Wohngebäudes so die Feuerwehr vor Ort. Bei den Löschversuchen der Hausbewohner erlitt ein Mann leichte Verbrennungen an den Armen und am Kopfbereich. Er wurde auf Grund einer leichten Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise konnten schließlich alle Personen dann doch die Brandörtlichkeit schnell verlassen und ins Freie gelangen. Schließlich konnte das Feuer gegen relativ schnell gegen 20.15 Uhr gelöscht werden. Den Schaden an dem Wohnhaus schätzen Polizei und Feuerwehr auf ca. 500.000 Euro, was nahezu einem wirtschaftlichen Totalschaden entspricht. Die Feuerwehr war mit 59 Einsatzkräften und 9 Fahrzeugen vor Ort. Das Polizeirevier Eppingen sperrte mit 2 Streifen den Brandort ab und leitete die ersten Ermittlungen ein.

