POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.07.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am vergangenen Wochenende in Bad Mergentheim und flüchtete anschließend. Zwischen Freitagnachmittag, 16.30 Uhr, und Montagmorgen, 9 Uhr, blieb der Verursacher vermutlich mit seinem Auto am Eckpfeiler einer Mauer in der Hermann-Mittnacht-Straße hängen und beschädigte diese. Anschließend fuhr die Person einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

