POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Mit einer Anzeige und möglichen führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 32-Jähriger nach einer Kontrolle in Heilbronn am frühen Donnerstagmorgen rechnen. Der Mann war gegen 1.10 Uhr mit seinem E-Roller in der Sülmerstraße unterwegs, als er von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 32-Jährigen ergaben sich Auffälligkeiten, welche auf eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Daher wurde ein Urintest durchgeführt. Dieser reagierte im Anschluss positiv auf Kokain, THC und Amphetamin. Aufgrund dieses Ergebnisses musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben.

Lauffen am Neckar: Kupferleitungen gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag Kupferleitungen von einer Baustelle in Lauffen. Die Täter begaben sich auf das Gelände "Vorderes Burgfeld" und luden komplette Kabeltrommeln sowie aus Kabeln herausgeschnittene Kupferleitungen ein. Der Schaden wird auf über 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die rund um das Neubaugebiet verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Flein: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Bürogebäude in Flein einbrachen, sucht die Polizei Zeugen. Zunächst machten sich der oder die Täter an der Haupteingangstüre des Gebäudes in der Straße "Stahläcker" zu schaffen. Als dies misslang, wurde auf der Rückseite ein Fenster eingeworfen und das Innere betreten. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Auch der verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Talheim: Einbrecher unterwegs - Wer hat etwas gesehen?

Nach einem Einbruch in Talheim in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 5.45 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen eines Fensters in das Bürogebäude in der Straße "Schindersgrube" und durchsuchten die Räumlichkeiten. Im Inneren brachen sie mehrere Geldkassetten auf und flüchteten mit Bargeld im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Ilsfeld: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Dienstag in Ilsfeld. Ein 28-Jähriger hatte seinen weißen VW Golf gegen 7.30 Uhr in der Stettenfelder Straße ordnungsgemäß geparkt. Als er gegen 20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 beim Polizeirevier Weinsberg zu melden.

Untergruppenbach: Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein unbekannter Fahrzeug-Lenker am Mittwochvormittag in Untergruppenbach einen Pkw beschädigte und anschließend davonfuhr, sucht die Polizei Zeugen. Eine 51-Jährige hatte ihren Audi gegen 10.45 Uhr in der Hauptstraße auf dem Parkplatz vor dem Rathaus abgestellt. Als sie gegen 12.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie die Beschädigung an der rechten, hinteren Stoßstange fest. Die Höhe des Schadens wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Der Verursacher hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

