Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Neckargerach: Unbekannter entwendet E-Bike - Zeugen gesucht Am Mittwochabend wurde in Neckargerach durch einen unbekannten Täter ein E-Bike gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Das Fahrrad der Marke "Winora" war zwischen 16 Uhr und 20.40 Uhr am Bahnhof abgestellt und mittels Kettenschloss an einem Eisenträger angeschlossen. Der Täter öffnete das Schloss gewaltsam und entwendete das E-Bike. Der entstandene Schaden wird auf knapp über 2.000 Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei der Polizei Mosbach zu melden.

Adelsheim: Fahrzeug beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht Am Dienstagnachmittag wurde in Adelsheim ein geparktes Fahrzeug von einem unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Hyundai war zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr in der Alten Wemmershöfer Straße, in der Nähe des Freischwimmbads, geparkt. In diesem Zeitraum wurde es vermutlich von einem Fahrzeug mit Anhänger beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei Buchen bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

