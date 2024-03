POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 109 mit drei verletzten Personen

PHR Stralsund (ots) - Am 27.03.2024 gegen 14:35 Uhr kam es in Stralsund, Am Langendorfer Berg, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.Eine 35 Jährige befuhr mit ihrem VW Golf die Koppelstraße und beabsichtigte, nach links in die Albert-Schweitzer-Straße abzubiegen.Nach jetzigem Stand übersah sie hierbei einen entgegenkommenden BMW und stieß mit diesem zusammen.Dabei wurden sowohl sie, als auch der 47jährige ...

