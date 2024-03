Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in Stralsund

PHR Stralsund (ots)

Am 27.03.2024 gegen 14:35 Uhr kam es in Stralsund, Am Langendorfer Berg, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.Eine 35 Jährige befuhr mit ihrem VW Golf die Koppelstraße und beabsichtigte, nach links in die Albert-Schweitzer-Straße abzubiegen.Nach jetzigem Stand übersah sie hierbei einen entgegenkommenden BMW und stieß mit diesem zusammen.Dabei wurden sowohl sie, als auch der 47jährige Fahrer des BMW, leicht verletzt und mussten im Anschluss ins Krankenhaus Stralsund verbracht werden. An den beiden nicht mehr fahrbereiten PKWs entstand Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Durch ein Abschleppunternehmen erfolgte die Bergung der Unfallfahrzeuge. Die Beteiligten sind deutsche Staatsbürger und wohnen in Stralsund.Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

